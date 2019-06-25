العراق يعلن استعداده لدعم منظمة الفاو وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية

2019/06/25 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، استعداد العراق لدعم منظمة {الفاو} وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية.

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