شوقية عروق منصور - العامل الأسود في الوطن الأبيض

2019/06/25 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور حين تزور الدول الاوربية تشعر أن قلبك العاري خرج من شوارع العنصرية راكضاً في ساعات التجوال وأزقة الانبهار ، محتضناً البنايات والآثار والوجوه وراحة البال ، متأملاً أنفاس ولهاث البشر، الذين ينامون في أوطانهم دون أن تغرس في ظهورهم سكاكين الخلافات وغدر الأنظمة ، و تتدلى من كل شرفة رائحة الاستقرار وازدحام الاحلام التي لا تتوقف عند أبواب الخوف من الغد ، ومن الزمن القادم .القلب العاري يهبط من تأمله ......

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