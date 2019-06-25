2019/06/25 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الثلاثاء إن حكومته الأمنية تتعامل مع معلومات تفيد بأن ثلاثة من أعضاء تنظيم “داعش” ربما دخلوا المكسيك.وكان لوبيز أوبرادور يرد على صحفي سأل عن معلومات من السلطات الأمريكية بأن ثلاثة من أعضاء “داعش” ربما دخلوا المكسيك.وقال وزير الأمن المكسيكي يوم الاثنين إن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المكسيك تحقق في دخول عناصر من “داعش” إليها وكالة خطوة برس.

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