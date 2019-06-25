2019/06/25 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الثلاثاء، أن المحاصصة السياسية والضغوط الممارسة تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستدفعه إلى تأجيل حسم ملف الهيئات المستقلة وإدارة المناصب بالوكالة الى نهاية العام الجاري.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عبد المهدي سيؤجل حسم ملف الهيئات المستقلة وإدارة المناصب بالوكالة إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عبد المهدي سيؤجل حسم ملف الهيئات المستقلة ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عبد المهدي سيؤجل حسم ملف الهيئات المستقلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).