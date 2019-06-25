2019/06/25 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث عن التعايش بين الكورد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يهود القامشلي في رواية لسليم بركات) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يهود القامشلي في رواية لسليم بركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).