2019/06/25 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال حزب المحافظين البريطاني اليوم الثلاثاء إن إعلان الفائز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون أم جيريمي هنت، سيكون يوم الثلاثاء 23 يوليو تموز.وقال الحزب إن تصويتا بريديا يشارك فيه أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفا أو نحو ذلك لتقرير من سيحل محل تيريزا ماي في زعامة الحزب سيغلق يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد يوم 23 تموز موعدا لتحديد رئيس الوزراء البريطاني الجديد وكالة خطوة برس.

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