بالوثيقة.. سحب يد وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع

2019/06/25 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قرر وزير النفط ثامر الغضبان سحب يد كريم حطاب جعفر وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وكالة من الوظيفة واظهرت الوثيقة حصلت كلكامش برس؛ على صورة عنها ان “الغضبان اصدر قرار بسحب يد كريم حطاب جعفر وان يتولى حامد یونس صالح وكيل الوزارة لشؤون التصفية مسؤولية الاشراف على قطاع التوزيع طيلة مدة سحب اليد”.[…]

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