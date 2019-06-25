مجلس الوزراء ينشر التقرير نصف السنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/06/25 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، التقرير نصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ٢٠١٨ – ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ نيسان ٢٠١٩.

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