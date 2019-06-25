2019/06/25 | 18:24

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بالصورة ..



عائلة فلسطينية تجهز افطارها قرب منزلها المهدم

الثلاثاء

25

حزيران

2019 :

06:20 pm

6

اوضحت صورة نشرتها صحيفة الجارديان كانت لعائلة فلسطينية تجهز مائدة

الإفطار قرب بيتها المهدم من قوات الإحتلال بسبب صاروخ ضربهم في مدينة

رفح.

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