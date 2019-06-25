2019/06/25 | 18:24

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بـ"جوارب ترامب"..



حاكم لويزيانا يستقبل ترامب (صور)

استقبل حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية ترامب بجوارب عليها صورة

ترامب و أضاف لها شعر مستعار يشبه شعر ترامب.

‏وكان ترامب سعيداً بهذا الإستقبال الفريد.

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