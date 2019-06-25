السعودية: وزير المال يشارك على رأس وفد في

2019/06/25 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن وزير الدولة محمد آل الشيخ ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، يشاركان إلى جانب الجدعان في الوفد السعودي إلى ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية يومي 25 و 26 حزيران.وبحسب الوكالة، فإن مشاركة المملكة "تأتي استمراراً لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم".ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء "ورشة المنامة"، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، في ظل رفض الفلسطينيين لهذا المؤتمر، الذي يعد الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن".

انتهى.ص.هـ.ح.

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