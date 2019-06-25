بارزاني ووفد تجاري امريكي يبحثان تنويع مصادر الاقتصاد الكوردستاني

2019/06/25 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، وفدا وسعا من اتحاد الغرف التجارية للولايات المتحدة برئاسة نائب رئيس الاتحاد لشؤون الشرق الاوسط، ستيف لوتس

وعبر بارزاني عن سروره لزيارة الوفد الموسع للشركات الامريكية، مؤكدا انه يعد اشارة مهمة الى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وسلط بارزاني الضوء على الارضية المناسبة للاستثمار في اقليم كوردستان واعلن ان برنامجا مهما للحكومة المقبلة هو جذب المستثمرين الاجانب الى الاقليم بشكل اكبر ، لافتا الى انه بلا شك بامكان الشركات الامريكية الاستفادة من هذه الظروف الاقتصادية في الاقليم

واشار بارزاني الى ان هذا سيكون بداية الخطوات العملية للتشكيلة الحكومية الجديدة من اجل ان يكون اقتصاد كوردستان متعدد المصادر ولا يعتمد على القطاع النفطي لوحده.

من جهته، وفضلا عن التمنيات بنجاح بارزاني في مهامه، اكد رئيس الوفد الامريكي على نية اتحاد الغرف التجارية الامريكي في حث الشركات للعمل والاستثمار في الاقليم.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على الاهتمام بالاستثمار في الجوانب المختلفة وخصوصا في قطاع الزراعة في الاقليم والاستثمار في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والصناعة وتطوير النظام المالي وقطاع التربية في الاقليم.

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