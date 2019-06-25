“بالفيديو” جمهور اربيل يقسو على لاعبي نادي النجف بهتافات استفزازية وعنصرية .. وموجة غضب ضد تكرار هذه الافعال

2019/06/25 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق تحولت مباراة نادي النجف واربيل الى “منبر” للاستفزاز بسبب الهتافات التي أطلقها الجمهور الكردي ضد لاعبي النجف بعد فوز اربيل عليه.وأظهر مقطع مصور رصدته “يس عراق” جمهور نادي أربيل وهو يردد هتافات “هي هي نجف داعشية” وهو اعتبره ناشطون اساءة واستفزازا للنجف واهلها.ويقول ناشطون إن الهتافات التي أطلقها جمهور اربيل […]

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