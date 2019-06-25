2019/06/25 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنية: نقول بكل وضوح وجلاء إن فلسطين ليست للبيع ولا للصفقات ولا للمؤتمرات التي تبحث في تكريس المحتل على ارضنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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