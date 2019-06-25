هيئة الحج تبدأ باستحصال تأشيرة الفائزين بقرعة هذا العام

2019/06/25 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، البدء باستحصال تأشيرة الحج (الفيزا) للمواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن

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