محافظ بغداد يشيد بالدور الوطني لشبكة الاعلام العراقي

2019/06/25 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، أهمية دور الإعلام الوطني في دعم الإنجازات التي تحققها مؤسسات الدولة والحكومات المحلية.

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