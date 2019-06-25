واع تنشر التقرير نصف السنوي الأول لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/06/25 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، التقرير النصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ نيسان ٢٠١٩.

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