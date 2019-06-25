مجلس نينوى: سنتخذ قرارات رادعة بحق أصحاب المولدات الاهلية

2019/06/25 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..هدد عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي، الثلاثاء، بفرض اجراءات صارمة ورادعة بحق أصحاب المولدات الاهلية.وقال سبعاوي لـ /المعلومة/ إن “عدم التزام أصحاب المولدات الاهلية بالاسعار المفروضة يعد خرق واضح وتجاوز على القوانين والمواطنين”، مشيرا الى ان “هناك اجراءات صارمة قد تصل الى الغرامة والحبس ولذلك وجهنا بتنفيذ وتطبيق الإجراءات اللازمة والالتزام […]

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