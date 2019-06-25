من هم أفضل 5 لاعبين في دور المجموعات من كوبا أميركا؟

2019/06/25 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جاءت بطولة كوبا أميركا 2019 لتعيد إحياء بعض النجوم الذين عاشوا موسم صعب جداً مع أنديتهم، في المقابل، خيّب نجوم آخرين الآمال المعلقة عليهم حتى الآن ولم يظهروا قدراتهم الحقيقة خلال دور المجموعات الذي أسدل الستار عنه فجر اليوم الثلاثاء.

وخطف ليونيل ميسي مهاجم منتخب الأضواء كعادته منذ بداية البطولة رغم عدم تقديمه نفس الأداء الذي اعتدنا عليه في برشلونة، وهذا خلق حالة من الجدل بين المتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من يرى أنه ضحية مستوى زملائه المتواضع، والبعض الآخر يحمّله مسؤولية معاناة منتخب التانجو.

وفي الوقت الذي كان يتعرض فيه ميسي للانتقادات، قدم بعض النجوم صورة مميزة عن أنفسهم في هذه البطولة، وسوف نستعرض لكم في هذا التقرير أفضل 5 لاعبين في دور المجموعات، معتمدين على تقييم موقع هو سكورد العالمي المتخصص في هذا المجال:-

5- خاميس رودريجيز (تقييم 7.8 من 10)

بعد موسم متوسط مع بايرن ميونخ، انتفض خاميس في بطولة طوبا أميركا 2019 رغم أنه لم يسجل أي هدف، لكنه صنع هدفين بطريقة مميزة، وساهم بشكل مباشر في صعود منتخب كولومبيا إلى ربع النهائي.

خاميس قام بـ9 مراوغات ناجحة خلال المباريات الثلاث، وهذا عدد كبير من المراوغات لم نعتد عليه من النجم الكولومبي، لكن الرقم الذي يتفوق فيه على جميع اللاعبين هو صناعة 12 فرصة محققة للتسجيل لزملائه، كأكثر لاعب في البطولة.

4- إدينسون كافاني (تقييم 7.83 من 10)

مهاجم باريس سان جيرمان واصل تألقه مع منتخب الأوروجواي في كوبا أميركا 2019، حيث أحرز هدفين في مباراتي اليابان وتشيلي، وحسم 6 نقاط لمنتخب بلاده بشكل مباشر، ويعد ثاني اكثر لاعب تسديداً على المرمى في البطولة بـ13 تسديد، بعد مواطنه لويس سواريز الذي سدد 17 مرة.

3- إريك بولجار (7.9 من 10)

نجم بولونيا الإيطالي ومنتخب تشيلي الذي يلعب في خط الوسط يعد واحداً من أفضل لاعبي البطولة بلا أدنى شك، فعدا عن تسجيله هدف في الجولة الأولى، فهو أيضاً المتحكم الرئيسي في رتم فريقه، وأكمل خلال المباريات الثلاث 171 تمريرة، وأطلق على المرمى 5 تسديدات.

2- فيليب كوتينيو (8.1 من 10)

أداء مختلف تماماً من فيليب كوتينيو في بطولة كوبا أميركا مع البرازيل عن الذي قدمه مع برشلونة، حيث استغل إصابة نيمار ليتقمص دور القائد ويصبح المحرك الرئيسي للهجمات، ونجح في ذلك بكل براعة في أول 3 مباريات.

كويتينو سجل هدفين حتى الآن، كما صنع 11 فرصة محققة للتسجيل، وقام بـ5 مراوغات، بالإضافة إلى كل هذا فقد أكمل 159 تمريرة بنسبة نجاح وصلت إلى 88%.

1- أليكسيس سانشيز (تقييم 8.3 من 10)

لا أحد سيناقش في مسألة أنه سانشيز كان الأفضل في مرحلة المجموعات، من تابع مباريات تشيلي يعلم تماماً أن مهاجم مانشستر يونايتد يقدم أفضل نسخة له منذ فترة طويلة، ويعد اللاعب الأخطر على المدافعين في جميع المباريات.

سانشيز أحرز هدفين، وصنع هدف آخر، وبالتالي فقد ساهم بشكل مباشر في نصف أهداف منتخب بلاده، كما أنه قام بـ8 مراوغات خلال المباريات الثلاث، وصنع 8 فرص سانحة للتسجيل أيضاً، بالإضافة إلى كل هذا، فقد سدد 9 كرات على المرمى.

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