بعد عودة انتشار الحشد الشعبي.. القوات الامريكية تقلل تحركاتها في الانبار

2019/06/25 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… كشف مصدر أمني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار، الثلاثاء، أسباب انخفاض عمليات الاستطلاع للقوات الامريكية في المناطق الغربية.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “عمليات الاستطلاع للقوات الامريكية انخفضت بشكل كبير في المناطق الصحراوية لتخوفها من الاحتكاك مع الحشد الشعبي الذي اعاد نشر قواته في بعض المناطق الغربية وصولا الى الشريط الحدودي […]

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