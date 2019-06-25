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بالصورة.. حريق في الكرادة وسط بغداد


بالصورة.. حريق في الكرادة وسط بغداد
2019/06/25 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد 

 

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