الاستخبارات العسكرية تعثر على

2019/06/25 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية بالتعاون مع قيادة عمليات ديالى خلال مداهمة على مضافتين لإرهابيي "داعش" في إحدى بساتين قضاء المقدادية – ناحي...

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