2019/06/25 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بمهاجمة إيران ردا على أي ضربات توجهها طهران “لأي شيء أمريكي” وذلك بعدما قالت الجمهورية الإسلامية إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنه “متخلفة عقليا”.وقال ترامب على تويتر “بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يرد على بيان إيران الصادر اليوم ويهدد بالـ”محو” وكالة خطوة برس.

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