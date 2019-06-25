بالوثيقة.. سحب يد وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ومدير مكتب التصاريح الامنية

2019/06/25 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قرر وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، سحب يد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وكالة ومدير مكتب التصاريح الامنية من وظيفتهما.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الغضبان، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، انه" استنادا للمادة {17} من قانون انضباط موظفي الدولة لوزير تقرر:-1- سحب يد كريم حطاب جعفر وكيل الوزارة لشؤون التوزيع {وكالة} من الوظيفة ويتولى حامد یونس صالح وكيل الوزارة لشؤون التصفية مسؤولية الاشراف على قطاع التوزيع طيلة مدة سحب اليد.2- سحب يد ماجد حمادي على مدير مكتب التصاريح الأمنية من الوظيفة ويتولى فراس علي محمد صادق الصدر مدير عام الدائرة الإدارية والمالية وكالة مسؤولية الإشراف على المكتب المذكور طيلة مدة سحب اليد.انتهى

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