العتبة الحسينية تعلن عن موعد افتتاح قبة الامام الحسين {ع}

2019/06/25 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة المشرفة على مشروع توسعة القبة في العتبة الحسينية المقدسة عن موعد افتتاح قبة مرقد الامام الحسين عليه السلام من الداخل امام الزائرين .

وقال عضو اللجنة المشرفة مهدي القزويني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الاعمال في قبة مرقد الامام الحسين عليه السلام قسمت الى مرحلتين، شملت المرحلة الاولى الهيكل الكونكريتي والحديدي والتغليف وتزجيج القبة من الداخل، اما المرحلة الثانية فانها تشمل القبة من الخارج والتي هي قيد الانجاز"منوها ان "القبة من الداخل ستفتتح امام الزائرين في عيد الغدير القادم بعد الانتهاء من التزجيج بشكل كامل خلال هذه الفترة".واشار القزويني الى انه "تم الحفاظ على التصميم القديم للقبة مع اضافة بعض اللمسات العصرية الاسلامية للحفاظ على تاريخ المكان"،موكدا "استكمال كافة الاعمال الخاصة بالهيكل الحديدي للقبة بنسبة 100% ".وبين ان "اللجنة المشرفة ارتات اختيار احدى الدولتين باكستان او الهند لتنفيذ اكساء القبة بالذهب لما تمتلك هاتين الدولتين من خبرة في مجال طرق الذهب بالاضافة الى اختيار تصميم للقطع الذهبية يختلف عن ما هو موجود في القبة الحالية"،لافتا الى ان "خلال الاشهر القادمة سيتم الشروع بالعمل في القبة من الخارج بعد نصبها في موقعها المخصص".الجدير بالذكر ان العتبة الحسينية تبنت المشروع بسبب ارتفاع البنايات المجاورة حيث عمدت على رفع القبة بزيادة 7م بالاضافة الى توسيعها من الداخل من خلال تنحيف الاعمدة الكونكريتية وتقويتها بأشراف خبراء ومهندسين محليين واجانب .انتهى

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