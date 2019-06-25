الرافدين يعلن عن تطبيق مقترح خفض نسب الفائدة على القروض

2019/06/25 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، الشروع رسميا بتطبيق مقترح تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة الى المواطنين والمتقاعدين الى النصف .وقال مدير قسم القروض في المصرف حسين علي، لوكالة "النبأ" للاخبار أن "المصرف باشر رسميا بالعمل على مقترح مجلس النواب بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة الى المواطنين الى النصف، حيث أصبحت الفائدة 5 بالمئة بدلا من 9 بالمئة، فضلا عن ان نسبة الفائدة التي كانت على القروض السابقة هي 8 بالمئة وأصبحت 6%".

واضاف "المصرف لديه عدة مشاريع جديدة وأخرى مستمرة من السلف والقروض ومن بينها سلفة العشرة ملايين دينار فضلا عن سلفة الخمسين مليون دينار لمساحة الأرض التي لا تقل عن 200 متر مربع".

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