تأهيل 12 مشروعا متضررا بكلفة 8 مليارات دينار بالمناطق الغربية

2019/06/25 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… اعلن قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار حسين علي العكيدي، الثلاثاء، إحالة 12 مشروع متضرر جراء العمليات الارهابية الى منظمة الامم المتحدة لغرض اعادة اعمارها في المناطق الغربية.وقال العكيدي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية احالت 12 مشروع خدمي متضرر جراء العمليات الارهابية الى منظمة الامم المتحدة الـ UNDP في منطقة قضاء […]

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