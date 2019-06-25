بارزاني ووفد تجاري امريكي يبحثان تنويع مصادر الاقتصاد الكوردستاني

2019/06/25 | 18:46

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بغداد :سومر نيوز

استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، وفدا وسعا من اتحاد الغرف التجار...

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