معاناة العراقيين مستمرة.. اسعار بيع الانترنت تعد الاغلى في العالم

2019/06/25 | 18:46

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سومر نيوز: بغداد..ما زالت معاناة العراقيين مستمرة، ازاء الحصول على خدمة الانترنت المناسبة قياساً بما يدفعوه من اسعار لقا...

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