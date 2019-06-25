الشيخ جمال الضاري يشارك بتجمع جماهيري نخبوي لشيوخ ووجهاء العاصمة بغداد وحزامها

2019/06/25 | 18:47

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شارك الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بتجمع جماهيري نخبوي لشيوخ ووجهاء بغداد وحزامها.

واشاد الشيخ جمال الضاري في كلمة له خلال التجمع، بجهود العشائر العراقية الداعمة للمصالحة المجتمعية الحقيقة، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد صيغة قانونية لتشكيل مجلس أعيان العراق، وتبني خيار المعارضة السياسية لإصلاح الخلل بمؤسسات الدولة، وتقويم الاداء الحكومي بالطرق الديمقراطية.

ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، مجلس النواب والحكومة العراقية الى أهمية تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لما فيه من مصلحة كبيرة تُسهم في بناء وتطوير الدولة العراقية.

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