2019/06/25 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرصد الحريات الصحفية: الحلبوسي مطالب بالإعتذار عن تجاوزه للدستور وعلى النائب المتضرر من nrt اللجوء الى القضاء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرصد الحريات الصحفية: الحلبوسي مطالب بالإعتذار عن تجاوزه للدستور وعلى النائب المتضرر من nrt اللجوء الى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).