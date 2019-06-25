مجلس النواب يمنع قناة محلية من دخول مبنى المجلس بعد شجار مع اعضاء من تحالف النصر اتهموها بالعمالة

2019/06/25 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، منع قناة NRT عربية من دخول مبناه سبقه تهجم نواب من ائتلاف النصر على مراسل القناة.

مراسل القناة أنمار غازي قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، انه كان في تغطية مباشرة امس الاثنين، و بث مباشر على صفحة القناة في (فيسبوك) لتغطية مؤتمر صحفي للن...

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