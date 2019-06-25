اتحاد الكرة يصدر بياناً بشان رفع منصات المشجعين من الملاعب

2019/06/25 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الثلاثاء، رفع جميع منصات المشجعين من الملاعب.وقال نائب رئيس اللجنة الامنية بالاتحاد، كريم الدوسري لـ/ المعلومة /، نسخة منه، إن “قرار رفع المنصات من الملاعب سيبدأ من اليوم الثلاثاء”، مشيرا الى ان “هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عقدته اللجنة مع اعضاء في اتحاد الكرة لبحث […]

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