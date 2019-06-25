2019/06/25 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو شيري بلير تعمل منتجة لفيلم عن القضية الفلسطينية ؟سمير خمورو ستصبح شيري بلير زوجة رئيس الوزراء السابق المجرم توني بلير أحدث شخصية سياسية تشارك في إنتاج الأفلام، وهي تسير على خطى باراك وميشيل أوباما وهيلاري وتشيلسي كلينتون، بالموافقة على العمل كمنتجة تنفيذية لفيلم بعنوان "كومة صخور The Rock Pile".تقع احداث فيلم في الشرق الأوسط، وسيروي قصة الصحفي البريطاني بوب هاستينغز، المراسل الحربي لمجلة ......

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