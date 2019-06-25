2019/06/25 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي منذ سقوط الدكتاتورية و انتقل العراق الى مرحلة لم يشهدها في التاريخ الحديث، و اصبح السقوط اعظم انعطافة في التاريخ العراقي و بداية ادراك الحقيقة التي اقبرت من قبل الجهات المعتدية طوال التاريخ و اصبحت عملية انعاش لاحياء الحقيقة الساطعة.ينطق احيانا الكثيرون هنا و هناك حول ما يسير اليه العراق و يدعون بانه لا يصح في النهاية الا الصحيح و من يمتنع عن ذلك سوف تجرفه بحر الحقيقة التاريخية التي لا يمكن ان......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - هل يعود العراق الى محيطه التاريخي الطبيعي ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عماد علي - هل يعود العراق الى محيطه التاريخي الطبيعي ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).