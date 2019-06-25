عادل احمد - موسم موجة الحرارة في العراق والاحتجاجات!

2019/06/25 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد عادل احمدبدأ موسم الحر والجفاف في العراق، وبدأ موسم الاحتجاجات مرافقا له..اشداد معاناة الجماهير من الطبقة العاملة والكادحة كلما تقترب اشهر الصيف؛ لان هذا الموسم يجلب عدم توفر الراحة من الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بسبب عدم وجود نظام خدمة الكهرباء للمواطنين منذ سقوط نظام البعث اي ما يتراوح 16 عاما.والسبب لا يعود الى عدم توفر المال اللازم لهذه المسألة وليس بسبب الحصار على العراق او عدم ت......

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