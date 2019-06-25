حريق كبير داخل فندق في الكرادة

2019/06/25 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل فندق وسط بغداد.

وقال المصدر، إن "حريقا اندلع، عصر اليوم، داخل فندق بالقرب من

المسرح الوطني في الكرادة"، مشيراً الى أن اكثر من 10 فرق اطفاء

تهرع الى موقع الحادث.

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