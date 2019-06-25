2019/06/25 | 19:26

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شاهد ماذا حل بعجوز ارادت التجسس على جيرانها !

عجوز كولومبية من مقاطعة ريزارالد أرادت التجسس على أحاديث جيرانها

فقامت بإدخال رأسها بين القضبان الحديدية لبابهم لتسمعهم بشكل واضح

فعلق رأسها لأكثر من 5 ساعات فبدأت بطلب النجدة وأتت الشرطة وحررتها

لكن بعدما عرف جميع أهل البلدة عن فعلتها.

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