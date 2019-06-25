2019/06/25 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل موقع الغدير، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية لأهالي البصرة.وكان المئات من الاهالي قد خرجوا، الخميس الماضي، في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين.انتهى.ص.هـ.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التظاهرات تتجدد في البصرة أمام مبنى الحكومة للمطالبة بالخدمات وتحسين الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التظاهرات تتجدد في البصرة أمام مبنى الحكومة للمطالبة بالخدمات وتحسين الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).