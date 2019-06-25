بالوثيقة العضبان يسحب يد وكيله للتوزيع عضو حزب الدعو ويكلف ابن عم مقتدى الصدر

2019/06/25 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر ثامر الغضبان الاتي سحب يد كريم حطاب جعفر وكيل الوزارة لشؤون التوزيع {وكالة} من الوظيفة ويتولى حامد یونس صالح وكيل الوزارة لشؤون التصفية مسؤولية الاشراف على قطاع التوزيع طيلة مدة سحب اليد.2- سحب يد ماجد حمادي على مدير مكتب التصاريح الأمنية من الوظيفة ويتولى فراس علي محمد صادق الصدر مدير عام الدائرة الإدارية...

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