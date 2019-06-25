انشاء أول طريق بري دولي من أربيل الى تركيا

2019/06/25 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد قائممقام ميركه سور، اليوم الثلاثاء، ان الطريق الدولي ميركه سور – تركيا سيكون معبرا دوليا مهما للحركة التجارية والسياحية واول طريق دولي بين محافظة اربيل ودولة تركيا.

وقال غفور احمد لوسائل اعلام كوردية محلية ان العمل يتواصل في طريق ميركه سور – تركيا ويأتي هذا بعد تعليق العمل خلال الايام السابقة بسبب انفجار عبوة ناسفة على الطريق، مستدركا ان قوات البيشمركة تسيطر من الناحية الامنية على المنطقة وبدأت فرق العمل باستئناف عملها.

واشار الى انه سيقوم بزيارة موقع العمل بهدف التعرف عن كثب على سير العمل في المشروع، موضحاً ان الطريق سيصبح معبرا دوليا بين اقليم كوردستان وتركيا وله العديد من المنافع للجانبين، منها انه يوفر عددا كبيرا من فرص العمل لاهالي المنطقة ويوسع من حجم الحركة التجارية بين الاقليم وتركيا، لانه سيكون الطريق الوحيد في محافظة اربيل في الحدود مع تركيا ويدخل الى اراضيها بشكل مباشر.

وتابع احمد ان الطريق يبدأ من مركز ناحية شيروان مزن انطلاقا الى منطقة كردي في الجزء التركي من كوردستان، ويمر بعدة انهر، لافتا الى انه من المنتظر ان يصل خلال شهر واحد الى الجزء الاخر من الحدود وبعدها سيتم العمل على انشاء معبر دولي باتخاذ الاجراءات القانونية والتجارية.

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