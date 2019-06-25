العراق على موعد مع درجات حرارة قياسية

2019/06/25 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الأرصاد الجوية، عن قدوم موجة حر قياسية تشمل جميع مناطق العراق.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية على صفحته في {الفيسبوك} ان" العراق والشرق الاوسط وشمال افريقيا على موعد مع درجات حرارة قياسية".وأضاف" اما وسط وغرب اوربا على موعد مع أعنف موجة حارة خلال الايام المقبلة".انتهى

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