الكرعاوي يكشف موعد توزيع رواتب المحاضرين في النجف الاشرف

2019/06/25 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف نائب محافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، عن موعد توزيع المستحقات المالية للمحاضرين المجانيين في تربية المحافظة.

وذكر الكرعاوي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" نتيجة المطالبات العديدة والمناشدات المتواصله بخصوص حقوق الاخوة المحاضرين المجانيين العاملين في مديرية تربية النجف الاشرف وبعد استحصال الموافقات الاصولية باحتساب اجور نقل لكل شخص منهم، سيتم يوم غداً الاربعاء توزيع المستحقات المالية للمحاضرين المجانيين لقطاع النجف الاشرف وعلى التوالي بالنسبة للقطاعات الاخرى".واكد الكرعاوي على" سعي الحكومة المحلية باستحصال موافقة رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء على تحويلهم الى اجراء يوميين او عقود على وزارة التربية وذلك من اجل انصاف هذه الشريحة من ابناء محافظة النجف الاشرف ووفاءً لهم على ماقدموه من خدمة تربوية وتعليمه لأبناء المحافظة".انتهى

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