الزراعة النيابية تحذر من تسويف قضية حرائق حقول الحنطة

2019/06/25 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء، وضعها سقفا زمنيا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعويض المزارعين المتضررين من حرائق حقول الحنطة والشعير،

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