فان غال يهاجم ميسي: اسأل نفسك لماذا لم تحقق دوري الأبطال؟

2019/06/25 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هاجم المدرب الهولندي لويس فان غال نجم برشلونة ليونيل ميسي، بتصريحات وصف فيها النجم الأرجنتيني "بالمتخاذل"، ليس فقط مع منتخب بلاده، بل حتى

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