النقل توعز بتوفير أجهزة طبية عاجلة لمستشفى الموانئ

2019/06/25 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، بتوفير أجهزة طبية عاجلة لمستشفى الموانئ التابعة لدائرة صحة البصرة كون الأخيرة تفتقر لمثل هذه الأجهزة.

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