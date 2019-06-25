الطاقة النيابية تكشف عن مقترح حكومي لتقليل مخصصات الخطورة لموظفي الكهرباء

2019/06/25 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… كشفت لجنة الطاقة النيابية، الثلاثاء، عن مقترح قانون حكومي لتقليل مخصصات خطورة موظفي شركات وزارة الكهرباء، مؤكدة عدم تمريره ورفضه بجلسة الخميس.وقال عضو اللجنة مظفر إسماعيل لـ/المعلومة/ إن “الحكومة قدمت مقترح قانون يقضي بتقليل مخصصات الخطورة لموظفي شركات وزارة الكهرباء بعموم البلاد”.وأضاف ان “مقترح القانون أدرج بجدول أعمال جلسة الخميس المقبل لتمريره”، […]

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