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شاهد بالفيديو.. طهران | الرافضون لورشة المنامة يجمعون على رفض التطبيع مع الكيان


شاهد بالفيديو.. طهران | الرافضون لورشة المنامة يجمعون على رفض التطبيع مع الكيان
2019/06/25 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: hwLGry7haUg

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