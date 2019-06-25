واقع صادم ومخيف في طوارئ المستشفيات !!

2019/06/25 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير… لعل الحظ العاثر هو من يوصل المواطن إلى طوارئ المستشفيات ، وهذه ليست فرية أو تجني على مستشفياتنا الحكومية أو بهدف الإيقاع بأحد أو التشكيك بالوضع الصحي القائم حاليا ، بل هو نقل لما موجود فعلا في الواقع الفعلي بعيدا عن المجاملات ، وهذا الواقع ليس وليد اليوم ولكنه […]

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