بالوثيقة.. تخصيص أكثر من 16 مليار دينار لذوي المهن الصحية في بابل

2019/06/25 | 19:42

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، على وثيقة صادرة من ديوان مجلس محافظة بابل تتضمن تخصيص اكثر من 16 مليار دينار لذوي المهن الصحية.

وجاء في الوثيقة التي تحمل توقيع محافظ بابل كرار العبادي، والصادرة بتاريخ 25/6/ 2019، والموجه الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ حركة النفقات التشغيلية، والتي تتضمن طلباً بتخصيص اكثر من 16 مليار دنيار لذوي المهن الصحية.

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً نشب مساء اليوم داخل مخزن للمواد الكهربائية قرب فندق برج بغداد، في تقاطع المسبح بمن

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر محلي بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بحادثي سير على "طريق الموت" شمالي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين لقيا مصرعهما واصيب اثنان اخران بحادث س

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، القبض على متهم بسرقة المواشي في احدى مناطق المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت اللواء المهندس حسن سلم

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